Samsun'daki ev yangınında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Mehmet Can PEÇEEmre ŞAHİNOL/ALAÇAM (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Alaçam ilçesinde 4 katlı apartmanın 1´nci katında çıkan yangında 1 yaşındaki Ömer Halis Dursun, hayatını kaybetti.
İlçenin Fatih Mahallesi Hürriyet Sokak´ta bulunan 4 katlı apartmanın 1´nci katında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre tüm evi kaplarken, çöp atmak için dışarı çıkan anne Suta Dursun, dumanları görünce komşularıyla binaya girdi. Anne ve komşuları, evde kapının önüne gelen Mira Dursun'u (3) kurtarırken, içeride kalan Ömer Halis Dursun bebeğe ise ulaşmayı başaramadı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışması sırasında Ömer Halis bebeğin cansız bedenine ulaştı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Alaçam Mehmet Can PEÇE, Emre ŞAHİNOL
2023-01-31 19:52:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.