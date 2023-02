Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye´yi emir alan hale getirmek istiyorlar

Mehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti iktidarlarında 20 yıldır asırlık sorunların çözüme kavuşturulmasının yanı sıra gelişmiş ülkelerin bile imrenerek baktığı ve örnek aldığı bir sıçrama zemini oluşturulduğunu belirterek, "6+1´lik kaybedenler kulübü ise şimdi tüm bu kazanımları, başarıları, gelecek vizyonumuzu heba etmenin peşine düşmüş. Türkiye´yi emir alan hale getirmek istiyorlar. Kendileri emir almaya alışmış olabilir, milletimiz hiç kimseden emir almaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Samsun´da Çarşamba Havalimanı´nda protokol tarafından karşılandı. Oktay, Samsun Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defterini imzaladı. Vali Zülkif Dağlı´dan şehre dair brifing alan Fuat Oktay, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir´i ziyaret etti.

Oktaş, Valilik ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon´da AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması programına katıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Gençlik ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile çok sayıda partili katıldı.

"Samsun´un mavisine, yeşiline kavuşmaktan sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" duyuyorum diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Samsun´u, Samsunluyu her daim baş tacı eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın sizlere, ve Samsun´un dört bir yanındaki kardeşlerimize en kalbi selamlarını iletiyorum" dedi.

2022 yılının her alanda mücadelelerle, bayrağı en yüksekte tutma gayretiyle, ilerlemeyle ve güçlenerek tamamladıklarını ifade eden Oktay, "Cumhuriyetimizin 100´üncü yılını idrak ettiğimiz 2023´e her zamankinden daha motive, heyecanla ve azimle girdik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde her günümüzü yeni bir yatırımın, desteğin müjdesini milletimizle paylaşarak, ülkemize yeni ufuklar sunarak geçiriyoruz. Dünyanın resesyonu, küçülmeyi konuştuğu bir dönemde biz 2022´nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2 gibi bir oranda büyümeye ulaştık. Bu yıl da Orta Vadeli Plandaki büyüme hedeflerimizi yakalayacağız. Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98,1 iken, bu ay yüzde 1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı" diye konuştu.

Oktay, bugün 32 milyona yaklaşan istihdam, 51 milyonu aşan turist sayısı ve 46 milyar doları bulan turizm geliri ve de 254 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarıyla iyiye gidişi sürdürdüklerini dile getirdi. Samsun´a yapılan yatırımlardan söz eden Oktay, "Türkiye Yüzyılı, milletimizin asırlık ortak hayallerinin bir ifadesi, milli vizyonumuzdur. Milletimizin menfaatleri doğrultusunda her alanda dimdik duran Türkiye´ye nasıl geldiysek, şimdi de Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı ufkuna açılıyoruz. Geçtiğimiz gün, tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla 'Dijitalin Yüzyılı' temalı ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Dijitalin, bilimin, üretimin, kalkınmanın, değerlerin yüzyılı diye de nitelendirdiğimiz Türkiye Yüzyılı'na her alanda hazır şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarlarında 20 yıldır asırlık sorunların çözüme kavuşturulmasının yanı sıra gelişmiş ülkelerin bile imrenerek baktığı ve örnek aldığı bir sıçrama zemini oluşturduklarını kaydeden Oktay, "6+1´lik kaybedenler kulübü ise şimdi tüm bu kazanımları, başarıları, gelecek vizyonumuzu heba etmenin peşine düşmüş. Türkiye´yi emir alan hale getirmek istiyorlar, Samsun buna izin verir mi? Kendileri emir almaya alışmış olabilir. Milletimiz hiç kimseden emir almaz. Bunlar Türkiye enerji kaynağını, madenini çıkaramasın, namerde muhtaç olsun istiyorlar. Samsunlunun yüreği buna razı gelir mi? İşte bu hafta adına ortak politikalar metni dedikleri Türkiye´yi çürütme taktiklerini açıkladılar. Aferin Ali, aferin Bay Kemal. Gerçi içeriden, bizden gelen aferin onlar için pek anlamlı olmaz. Onlar dışarıdan, Avrupa´dan aferin bekliyorlar ya. Bu Türkiye´yi aşağıya çekme projesiyle milletimizden değil ancak dışardan aferin alacaklarının farkındalar. Yazıklar olsun size" diye konuştu.

"Bunlar, Türkiye´nin bugün herhangi bir yerden takdir bekleyen değil, takdir eden pozisyonunda olduğunu göremiyorlar" diyen Fuat Oktay şöyle devam etti:

"Tüm kazanımları sıfırlama sözü verirseniz, tabi size dışardan aferin çekerler. Bunların aradıkları Cumhurbaşkanı adayı da bu tıynette bir emir eri olsun istiyorlar zaten. Cumhurbaşkanımızın dünya 5´ten büyüktür meydan okuyuşundan da dünya lideri olarak öncü rolünden de nasiplerini alamamışlar. Bunların aferin beklediği ülkelerde İslam düşmanı şarlatanlar tarafından Kur'an-ı Kerim´e saldırılar yapılıyor. FETÖ´sü PKK´sı bunların manda beklediği yerlerde hala palazlanıyor. Biz de diyoruz ki; İsveç madem bu elim olayların önüne geçemiyor, terör örgütleriyle de iç içe, NATO´da da yeri yok. Türkiye´ye düşmanlık besleyen tarafların hayallerini icraat planı kılıfında pazarlamak nasıl bir cürettir? Biz MİLGEM, Abdülhamit Han sondaj gemisi dedikçe bunların gözü sandalda. Biz Türkiye´nin otomobili, yerli batarya, yerli donanım dedikçe bunların aklı el arabasında. Şunu kapatacağız, bunu bitireceğiz, elde avuçta ne varsa sıfırlayacağız, vesayet dönemine geri döneceğiz diye bir vizyon olabilir mi? Bu mu milliyetçilik? Bu mu Atatürkçülük?."

Yerli ve milli siyaset bloğu Cumhur İttifakı´nın 81 milyonun 'Kızılelma'sına, Türkiye Yüzyılı'na sağlam şekilde ilerlediğini dile getiren Fuat Oktay, "Türk lirasından 6 sıfırı attığımız gibi milletimiz de 14 Mayıs´ta, 6 sıfırı masasıyla birlikte atacak. Biz durmak yok yola devam demişiz, yürüyoruz. 19 Mayıs´ta Samsun´a çıkan ruhu biz taşıyoruz! Yerelden kalkınmada; 81 ilimizde çağın ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıyı yine biz yükselteceğiz. Milli geliri, büyüme oranları ve üretim gücüyle ekonomide güven ve istikrarı güçlendirecek olan da yine biziz. Uluslararası dengeler ne olursa olsun ilkeli ve vicdani duruşumuzu biz sürdüreceğiz. Yeşil dönüşümle çevre dostu yarınları biz inşa edeceğiz. Milletimizin işini, aşını, emeğini koruyan yüksek istihdam oranlarını yine biz yükseltecek, Türkiye Yüzyılı´nda da fark atacağız. Muhalefetin safsatalarına verilecek en etkili cevap sahada verdiğimiz cevaptır. Seçime her gün sahada, milletimizle iç içe hazırlanacak, milli iradeye sandıkta sahip çıkacak ve milletimizin teveccühüyle yolumuza devam edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak her bir vatandaşımızın gönlünü kazanmak için gece-gündüz çalışacağız" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇE

