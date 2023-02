Havalar soğudu, Samsunlu balıkçıların yüzü güldü

SAMSUN, (DHA)KARADENİZ'in soğumasıyla avlanan balıkta çeşitlilik artarken, bolluk ise tezgahlara yansıdı. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Hamsi, mezgit, istavrit, çinekop, palamut var. Tezgahlarda olmayan balık yok. Şu an balıktan yana şanslıyız" dedi.

Daha önce kuzeye yönelen balık sürüleri, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle güneye döndü. Balıkların çeşitlenmesiyle Samsun'da balıkçı tezgahlarında da bolluk göze çarptı. Kentte hamsi 50, mezgit 40, barbun 50, levrek 150, çupira 120, somon 70 TL'den satılıyor.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, balıkçılığın iyi gittiğini belirterek "Havalar soğudu fakat kar yağışı olmadığı için bizi çok etkilemedi. Kar yağışının olması, dağlardan denize soğuk su inmesi lazım. Fakat buna rağmen balıkçılık iyi gidiyor. Geçen sene Gürcistan´da, Abhazya´da tutulan balık, bu sene bizde. Karşı kıyılarda balık yok. Yurt dışına çıkan teknelere göre, Türkiye´de kalan teknelerde durumlar daha iyi. Sahillerimizde bu yıl balık var. Hamsinin boyu 10 santim kadar. Biraz ufak ama bu durum dünya genelinde de böyle. Deniz sıcaklığından dolayı hamsi göçünü çok erken tamamlıyor, hızlı gidiyor" ifadelerini kullandı.

Balık çeşitliliğinden dolayı mutlu olduklarını da söyleyen Malkoç, "Şu an tezgahlarda her türlü balık var. Hamsi, mezgit, istavrit, çinekop, palamut var. Tezgahlarda olmayan balık yok. Yani şu an balıktan yana şanslıyız. Her türlü balığımız var. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre 3-4 gün kuvvetli bir fırtına geliyor. Bu fırtınadan sonra balıkçılık bizi nisan, mayıs ayına kadar böyle götürür" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN,(DHA)

