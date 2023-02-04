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Samsun'da 3 araç birbirine girdi: 1 ağır yaralı

DHA

Samsun'da 3 araç birbirine girdi: 1 ağır yaralı


SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Tekkeköy ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada TIR sürücüsü Mucip Kurtli, direksiyonunda sıkıştı. İtfaiye görevlilerinin iki saatlik çalışması sonucu çıkarılan Kurtli, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
Kaza bu akşam Samsun´un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mümin T. yönetimindeki 61 ABY 417 plakalı otomobil ile Abdullah G. yönetimindeki 41 FN 799 plakalı TIR çarpıştı. Bu sırada arkalarından gelen Mucip Kurtli yönetimindeki 35 HZY 13 plakalı TIR da kaza yapan araçlar çarptı. Çevredekileri ihbarı ile sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü Mucip Kurtli için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. TIR'ın ön camı kazma ile söküldü, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Kurtli, baygın halde sıkıştığı yerden çıkartıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mucip Kurtli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Tekkeköy SAMSUN,(DHA)
2023-02-04 22:00:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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