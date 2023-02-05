Kazada ölenler toprağa verildi, 5 yakınını kaybeden imam güçlükle ayakta durdu



Mehmet Can PEÇE/ VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)BURSA'da karşı yönden gelen kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi, memleketleri Samsun'da toprağa verildi. Kazada eşi ile oğlunun da aralarında olduğu 5 yakınını kaybeden imam Muharrem Mert, cenazede güçlükle ayakta durup, taziyeleri kabul etti.

Kaza, dün Karacabey ilçesi Çanakkale-Bursa kara yolu Tophisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa'daki akrabalarının düğününe ailesi ile birlikte katılmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinden yola çıkan Şuayip Giren (25) yönetimindeki 26 KD 523 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil savrularak bariyerleri aşıp, geçtiği karşı şeritte İsmail A. yönetimindeki 55 AGY 226 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobildeki Şerife Mert (36) ile kız kardeşi Hacer Mert (32), Eşref Giren (61) ile eşi Hatice Giren (57), kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Giren ile kazada ölen Şerife Mert'in oğlu Yavuz Selim Mert (4) de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sürücü Giren'in ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden 5 kişi için Samsun'un Vezirköprü ilçesi Büyükkale Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazede eşi Şerife Mert, oğlu Yavuz Selim Mert, baldızı Hacer Mert, kayınpederi Eşref Giren ve kayınvalidesi Hatice Giren'i kaybeden ve ilçede görevli imam Muharrem Mert, taziyeleri kabul etti. İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın kıldırdığı namaz sonrası 5 kişinin cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Vezirköprü Mehmet Can PEÇE

2023-02-05 16:27:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.