2 çocuk annesi kadının cesedi denizden çıktı

SAMSUN, (DHA)AMASYA'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile geldiği tespit edilen 2 çocuk annesi Ayten Ergişi'nin (28) denizde cesedi bulundu.
İlkadım ilçesinde saat 08.30 sıralarında yürüyüş yapanlar, denizde yüzüstü yatan birini görünce devriye gezen zabıta ekiplerine haber verdi, ardından polis devreye girdi. İhbarla gelen ekiplerce, sudan çıkarılan cesetten Amasya'dan Samsun'a kesilmiş bir otobüs bileti çıktı. Biletin dün 14.59'da kesildiği, otobüsün ise 15.30'da Amasya'dan Samsun'a yola çıktığı öğrenildi. İncelemede, cesedin Amasya'nın Hacılar Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Ayten Ergişi'ye (68) ait olduğu belirlendi. Ergişi'nin cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun SAMSUN,(DHA)
2023-02-05 18:32:59
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