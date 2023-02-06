Samsun´da eğitime kar engeli



SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçenin tamamında, 7 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada Asarcık, Kavak, Havza ve Ladik ilçelerindeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Bunun yanı sıra, Alaçam ilçesi Kızlan Ortaokulu ve Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ilkokulunda, Ayvacık ilçesi Terice İlkokulu/Ortakolunda, Zaferköy, Karaağaç, Kazancılı, Tekür, Haydar İlkokullarında, Salıpazarı ilçesi Tahnal İlkokulu/Ortaokulu, Konakören İlkokulu/Ortaokulu ile Cevizli İlkokulunda, Terme ilçesi Ampartepe Eroğlu İlkokulu/Ortaokulu, Canik ilçesi ve Vezirköprü ilçesindeki tüm okullarda taşımalı eğitime birer gün ara verildi.

Ayrıca Tekkeköy ilçesinde de taşımalı eğitim ile birlikte Yaylageriş, Kahyalı, Sarıyurt Ali Osman Gür ve Yağbasan İlkokulu/Ortaokulu´nda da okullar tatil edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN,(DHA)

2023-02-06 11:14:58



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