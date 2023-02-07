Samsun'da 145 mahallenin yolu kardan kapandı



SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da etkili olan kar yağışı nedeniyle 145 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezleri karla kaplanırken 145 mahalleyle de ulaşım kesildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Samsun-Ankara kara yolunda da buzlanmaya karşı küreme araçları çalışma yapıyor. Yolda kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Karın esarete dönüşmemesi için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ekiplerimiz bir taraftan deprem bölgesinde desteğini sürdürürken, bir taraftan da şehrimizde yüksek kesimlerde etkili olan karla mücadelesine devam ediyor. Kar vatandaşlarımız için esarete dönüşsün istemiyoruz. Kapanan yol nedeniyle hastaneye ulaşamayan işine gidemeyen bir tane bile vatandaşımız olsun istemiyoruz. Ekiplerimiz bu hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN,(DHA)

2023-02-07 14:20:38



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