Samsun'da 145 mahallenin yolu kardan kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da 145 mahallenin yolu kardan kapandı

DHA

Samsun'da 145 mahallenin yolu kardan kapandı


SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da etkili olan kar yağışı nedeniyle 145 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezleri karla kaplanırken 145 mahalleyle de ulaşım kesildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Samsun-Ankara kara yolunda da buzlanmaya karşı küreme araçları çalışma yapıyor. Yolda kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı.
Karın esarete dönüşmemesi için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ekiplerimiz bir taraftan deprem bölgesinde desteğini sürdürürken, bir taraftan da şehrimizde yüksek kesimlerde etkili olan karla mücadelesine devam ediyor. Kar vatandaşlarımız için esarete dönüşsün istemiyoruz. Kapanan yol nedeniyle hastaneye ulaşamayan işine gidemeyen bir tane bile vatandaşımız olsun istemiyoruz. Ekiplerimiz bu hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN,(DHA)
2023-02-07 14:20:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da dalgalar sahilde hasara neden oldu
YEREL HABERLER Samsun'da dalgalar sahilde hasara neden oldu
Samsun'da cenaze dönüşü karlı yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Samsun'da cenaze dönüşü karlı yolda mahsur kalanlar ...
Samsun'dan deprem bölgesine yardım
YEREL HABERLER Samsun'dan deprem bölgesine yardım
19 Mayıs ilçesinden deprem bölgesine yardım
YEREL HABERLER 19 Mayıs ilçesinden deprem bölgesine yardım
Samsun'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişiye adli işlem uygulandı
YEREL HABERLER Samsun'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 ...
Samsun Valisi Dağlı, Elbistan ilçesine görevlendirildi
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı, Elbistan ilçesine ...
Samsun'da mahsur kalan araçları belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Samsun'da mahsur kalan araçları belediye ekipleri ...
Yakup´tan depremzede yaşıtlarına duygulandıran hediye ve mektup
YEREL HABERLER Yakup´tan depremzede yaşıtlarına duygulandıran hediye ...
Kahramanmaraş'ta bir apartmanın enkazından anne ve kızı kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bir apartmanın enkazından anne ve ...
Samsun ve çevre illerde depremzedeler için 1730 ünite kan bağışı toplandı
YEREL HABERLER Samsun ve çevre illerde depremzedeler için 1730 ünite ...
Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Samsun'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Samsun, Çankırı, Amasya, Sinop ve Kastamonu'dan deprem bölgesine destek
YEREL HABERLER Samsun, Çankırı, Amasya, Sinop ve Kastamonu'dan ...
Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da ...
Terme'de hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar açık alanlarda toplandı
YEREL HABERLER Terme'de hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar açık ...
Asarcık'ta yoğun kar yağışı ilçeyi olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Asarcık'ta yoğun kar yağışı ilçeyi olumsuz etkiledi
Samsunlular depremzedeler için Kızılay'a kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Samsunlular depremzedeler için Kızılay'a kan ...
Samsun ve Sinop'ta yaşanan sarsıntı sonrası okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Samsun ve Sinop'ta yaşanan sarsıntı sonrası okullar ...
Samsun Valiliği'nden sosyal medyada deprem söylentisine açıklama
YEREL HABERLER Samsun Valiliği'nden sosyal medyada deprem ...
Samsun ve 6 ilden destek ekipleri deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Samsun ve 6 ilden destek ekipleri deprem bölgesine ...
Samsun´da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun´da eğitime kar engeli
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'un 8 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'un 8 ilçesinde eğitime kar engeli
Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremin ardından ...
Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.