Samsun´da silahlı kavga: 1 ölü



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde yaşanan silahlı kavgada Nuri Gülhan Dağlı (46) tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi´nde meydana geldi. Nuri Gülhan Dağlı ile K.Ş. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş., belinden çıkardığı tabanca ile Dağlı´ya bir el ateş etti. Karın bölgesinden yaralanan Dağlı, Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli K.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-02-07 19:41:14



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