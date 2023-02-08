5 katlı binanın enkazından sağ kurtarıldı

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SAMSUN, (DHA)SAMSUN'dan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine deprem sonrası yardıma giden itfaiye ekipleri, Rahime Demirci´yi (38) 5 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesindeki aramakurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD koordinesinde faaliyetlerini sürdürüyor. 3 itfaiye aracı ve 25 personelle bölgede olan ekipler, Elbistan´ın Güneşli Mahallesi müftülük karşısındaki 5 katlı binanın altında kalan Rahime Demirci´yi sağ kurtardı. Demirci, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğu ve çalışmaların devam ettiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun

2023-02-08 09:48:30



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