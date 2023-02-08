Samsun´da kardan 133 mahalle yolu kapalı

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SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 113 mahallenin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolların açılması için bölgelerde çalışma başlattı.

Samsun´un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 133 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren seferber olan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. Öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen talepleri değerlendiren ekipler, özellikle hasta ve yaşlılara ulaşmakta güçlük çeken ambulansların yolunu açarak sağlık merkezlerine ulaşmalarını sağlıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN,(DHA)

2023-02-08 12:06:40



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