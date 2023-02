Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde hissedilen deprem bölgelerine yaşam malzemeleri gönderdi.Samsunspor Kulübü Derneği´nin deprem felaketinin ardından başlattığı yardım kampanyasına futbolcular, teknik heyet, taraftarlar ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Store 55´den kışlık malzemeler, futbolcular, teknik heyet ve personellerin topladığı yastık ve yorgan ile taraftarlardan ve vatandaşlardan gelen yaşam malzemeleri de afet bölgelerine gönderilmek üzere Nuri Asan Tesisleri´nde TIR´lara yüklendi. Samsunspor Kulübü Derneği Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu İlknur Damla Beytekin, yaklaşık 3 TIR´ın afet bölgelerine gönderileceğini belirtti.

HÜSEYİN EROĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu da TIR yükleme alanına gelerek çalışmalara katıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Teknik Direktör Eroğlu, çok büyük bir afetin yaşandığını belirterek, "1971 doğumluyum. Yaklaşık 50 yılda ülkemizde yaşanan depremlerde sanırım 30 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Ancak korkarım ki yaşadığımız bu son deprem, en acı sonuçları getirecek. Gerek büyüklük, gerekse de alan bakımından kapsamı büyük. Kış şartları çok ağır. Allah orada olanlara ve yakınlarına sabır ve dayanma gücü versin" dedi.Acıları tarif etmenin imkansız olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, "Bu kadar geniş bir alanda acil müdahale yapma şansı gerçekten çok zor. 12-13 milyon kişinin yaşadığı bir alandan bahsediyoruz. Her evde 3 kişi yaşasa 4 milyon konut, yollar kapalı, kar soğuk bastırıyor. Her şey ama her şey çok zor. Ben de öğrencim Taner Kahriman'ın acı haberini aldım. Malatyaspor'un genç kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı da kaybettik. Vefat eden antrenör ve diğer sporcularımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına da sabır" diye konuştu.

"VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN HİSLERİMİZE TERCÜMAN OLDU"

Böyle zamanlarda Türk insanının dayanışma ruhu tam olarak ortaya çıktığını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "İzmir depreminde biz bunu yaşadık. Daha acılarımız çok taze. Oradaki insanların ruh hallerini çok iyi anlıyorum. Volkan Demirel'i ve değerli eşini, Gökhan Zan'ı izledim. Çok kişinin hissine tercüman oldular. Biz futbol adamları, futbolcular ve kulüpler, bölgenin acılarını sarmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Türk futbol tarihinin en büyük kampanyasını futbol üzerinden başlatıp bu insanlara borcumuzu ödeyebiliriz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

2023-02-08 12:32:14



