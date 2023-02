Samsun'dan deprem bölgelerine günlük 100 bin ekmek

SAMSUN, (DHA)SAMSUN´dan her gün 100 bin ekmek deprem bölgelerine gönderilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Fırıncı esnafımızla yaptığımız iş birliği sonrası her gün 100 bin ekmeği TIR´la afet bölgesine göndereceğiz. İlk TIR, dün bölgeye gönderildi" dedi.

Türkiye´nin dört bir yanından deprem bölgeleri için başlatılan yardım kampanyaları büyüyor. Samsun´dan da her gün bölgeye yardım malzemeleriyle dolu TIR´lar sevk ediliyor. Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, fırıncılarla yapılan çalışma ile her gün 100 bin ekmek, deprem bölgelerine gönderiliyor. İlk TIR ise dün Samsun´dan bölgeye götürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Deprem bölgesinde doğal gaz ve elektrik sıkıntısından dolayı fırınlarda ekmek üretimi yapılamıyor. Bu nedenle bu konu ile ilgili de hızlıca harekete geçtik. Kentimizdeki fırıncı esnafımızla yaptığımız iş birliği sonrasında her gün 100 bin ekmeği TIR´la afet bölgesine göndereceğiz. İlk ekmek TIR´ı dün bölgeye gönderildi. Tüm kaygımız ihtiyacı olan depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaktır. Birlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağız. Devletimiz tüm imkanlarını bölge için seferber ediyor, biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeye gönderdiğimiz ekiplerimiz ile afet bölgesinde çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Samsun

2023-02-08 17:12:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.