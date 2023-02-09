Elbistan'da 3 kişilik aile, 72 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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SAMSUN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde arama-kurtarma faaliyetlerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 72'nci saatte 3 kişilik aileyi 4 katlı binanın giriş katından 8 saat süren çalışmayla kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında aramakurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Elbistan´a giden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kümbet Mahallesi´nde enkaz altında kalan 3 kişilik aileyi kurtardı. Ekipler, İbrahim Ali (50), Ahmet Ali (22) ve Muhammet Ali'yi (15) depremden 72 saat sonra 4 katlı binanın giriş katından 8 saat süren çalışmayla sağ çıkardı. DHA-Genel Türkiye-Samsun

2023-02-09 09:35:18



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