Evine gittiği ablası ve yanındaki arkadaşını öldürdü

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde E.E.S., evine gittiği ablası Zeliha S. ile yanındaki arkadaşı Akın T.´yi tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi´nde meydana geldi. Ablasının evine gelen E.E.S., ablası Zeliha S. ile Akın T.´yi birlikte gördü. E.E.S., tüfekle ablası Zeliha S. ile Akın T.´yi vurdu. Akın T. olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine adrese sevk edilen ambulansla Zeliha S. Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Ancak Zeliha S. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.E.B. ise eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE
2023-02-09 09:41:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.