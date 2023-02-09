Evine gittiği ablası ve yanındaki arkadaşını öldürdü



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde E.E.S., evine gittiği ablası Zeliha S. ile yanındaki arkadaşı Akın T.´yi tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi´nde meydana geldi. Ablasının evine gelen E.E.S., ablası Zeliha S. ile Akın T.´yi birlikte gördü. E.E.S., tüfekle ablası Zeliha S. ile Akın T.´yi vurdu. Akın T. olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine adrese sevk edilen ambulansla Zeliha S. Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Ancak Zeliha S. de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.E.B. ise eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-02-09 09:41:03



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