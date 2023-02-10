Depremde eşi ve 2 çocuğuyla yaşamını yitiren öğretmen toprağa verildi

Mehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta, depremde eşi ve 2 çocuğuyla yıkılan binada yaşamını yitiren İbrahim Maden (38), memleketi Samsun´da toprağa verildi.
Kahramanmaraş´ta depremde oturdukları 9 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz atında kalan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İbrahim Manden, eşi Tuğba Huriye Maden ile çocukları Zeynep ve Neriz Maden hayatlarını kaybetti. Eşi ve çocukları Kahramanmaraş´ta toprağa verilen İbrahim Maden´nin cenazesi memleketi Samsun´a gönderildi.
İbrahim Maden için bugün İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'ndeki Kuşçulu Camii´nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazede Maden´in babası İhsan Maden ve ağabeyi Fatih Maden, taziyeleri kabul etti. İbrahim Maden, namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.FOTORĞAFLIDHA-Genel Türkiye-Samsun Mehmet Can PEÇE
2023-02-10 15:17:37
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