Hatay'da enkazda kalan deniz astsubay, Samsun'da toprağa verildi

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SAMSUN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde, Hatay'da enkaz altında kalan Deniz Astsubay Çavuş Yasin Güvenç'in (23) cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli Deniz Astsubay Çavuş Yasin Güvenç, Hatay'da oturduğu binanın depremde yıkılması üzerine enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Askeri ambulansla memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirilen Yasin Güvenç'in cenazesi, Memduhiye Mahallesi'ndeki babaevine götürülürken helallik alındı. Güvenç'in cenazesi, daha sonra Kevser Camii'ne getirildi. Buradaki törene Güvenç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan Deniz İkmal Albay Tuncay Bakırcıoğlu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile çok sayıda kişi katıldı. Deniz Astsubay Çavuş Yasin Güvenç, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Havza

2023-02-10 16:25:01



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