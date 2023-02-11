Liseliler, varilleri depremzedeler için sobaya dönüştürüyor



SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler, depremzedeler için varilleri dönüştürerek soba yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından tüm Türkiye, afetzedeler için seferber oldu. Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de öğrenci ve öğretmenler, depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. 100 varili sobaya dönüştürüp, deprem bölgesine hazırlayan öğretmen ve öğrenciler, yoğun çaba sarf ediyor.

Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (SOYS) temin ettiği varilleri dönüştürüp, soba haline getiren ekipten motorlu araçlar teknolojisi bölümü alan şefi Hasan Saraç, "Depremler sonrasında 'Neler yapabiliriz' diye düşündük. Böyle bir proje aklımıza geldi. Teknik bilgisi olmayan öğretmenlerimiz dahi yardıma geliyor. Daha ne kadar varil gelir bilmiyorum ama en kısa sürede sobalarımızı depremzedelere ulaştıracağız" dedi.

'SICAK EVİMİZDE OTURAMIYORUZ'

11'inci sınıf öğrencisi Barış Sarıoğlu da "Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Kesme ve montaj işleri ile uğraşıyorum. Televizyonda gördüklerimizden sonra sıcak evimizde oturamıyoruz" diye konuştu.

11'inci sınıf öğrencisi Sefa Deniz ise "Burada varillerden soba yapıyoruz. İyi bir proje. Kaynak işi yapıyorum. İşim bittiğinde de öğretmenlerime yardım ediyorum. Küçük çocuklar var, onlar üşümesinler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba

2023-02-11 13:53:08



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