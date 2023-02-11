Depremde yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi

Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)HATAY'da meydana gelen depremde eşi ve 2 çocuğuyla yıkılan binada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Yasin Aslan (34), eşi Ayşe Aslan ve çocukları Erva Sare ile Mina Hazel Aslan, memleketleri Samsun´un Bafra ilçesinde toprağa verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremde oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz atında kalan Hatay 8´inci Komando Tugay Komutanlığı´nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yasin Aslan ile eşi Ayşe Aslan, çocukları Erva Sare ve Mina Hazel hayatlarını kaybetti. Aslan çifti ile çocuklarının cenazeleri memleketleri Samsun´un Bafra ilçesine gönderildi.
Uzman Çavuş Yasin Aslan ve ailesi için bugün Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi'ndeki Merkez Camii´nde tören düzenlendi. Törene Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Kıdemli Albay Ahmet Uğurlu, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Aslan´ın babası Ali Şahin Aslan ve kardeşi Mustafa Aslan, güçlükle ayakta durarak taziyeleri kabul etti.
Aslan çifti ile 2 çocuğu, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL
2023-02-11 15:23:43
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