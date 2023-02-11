Depremde yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi

DHA

Depremde yaşamını yitiren uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi


Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)HATAY'da meydana gelen depremde eşi ve 2 çocuğuyla yıkılan binada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Yasin Aslan (34), eşi Ayşe Aslan ve çocukları Erva Sare ile Mina Hazel Aslan, memleketleri Samsun´un Bafra ilçesinde toprağa verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremde oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz atında kalan Hatay 8´inci Komando Tugay Komutanlığı´nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yasin Aslan ile eşi Ayşe Aslan, çocukları Erva Sare ve Mina Hazel hayatlarını kaybetti. Aslan çifti ile çocuklarının cenazeleri memleketleri Samsun´un Bafra ilçesine gönderildi.
Uzman Çavuş Yasin Aslan ve ailesi için bugün Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi'ndeki Merkez Camii´nde tören düzenlendi. Törene Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Kıdemli Albay Ahmet Uğurlu, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Aslan´ın babası Ali Şahin Aslan ve kardeşi Mustafa Aslan, güçlükle ayakta durarak taziyeleri kabul etti. 
Aslan çifti ile 2 çocuğu, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL
2023-02-11 15:23:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavak Kaymakamlığından deprem bölgesinde 10 bin kişilik sıcak yemek
YEREL HABERLER Kavak Kaymakamlığından deprem bölgesinde 10 bin ...
Kahramanmaraş'ta 129 saat sonra 6 yaşındaki kız çocuğu enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 129 saat sonra 6 yaşındaki kız ...
19 Mayıs'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Kahramanmaraş'a giden yardım tırlarının boşaltılmadığı iddiasıyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a giden yardım tırlarının ...
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzedeler için 783 çadır kuruldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzedeler için ...
(Görüntülü)LİSE ÖĞRENCİLERİ DEPREMZEDELER İÇİN VARİLLERDEN SOBA YAPIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)LİSE ÖĞRENCİLERİ DEPREMZEDELER İÇİN ...
Liseliler, varilleri depremzedeler için sobaya dönüştürüyor
YEREL HABERLER Liseliler, varilleri depremzedeler için sobaya ...
(Görüntülü)PSİKİYATRİ PROFESÖRÜ GÜZ : ÇOCUKLARI GÜVENDE HİSSETTİRİN
YEREL HABERLER (Görüntülü)PSİKİYATRİ PROFESÖRÜ GÜZ : ÇOCUKLARI ...
Ladik'ten deprem bölgesine yardım gönderildi
YEREL HABERLER Ladik'ten deprem bölgesine yardım gönderildi
Vezirköprü'de pansiyonlu okullardan deprem bölgesine yemek yardımı
YEREL HABERLER Vezirköprü'de pansiyonlu okullardan deprem bölgesine ...
Havza'dan gönüllüler çalışmalara destek vermek üzere deprem bölgesine gitti
YEREL HABERLER Havza'dan gönüllüler çalışmalara destek vermek üzere ...
Samsun'da besici ve çobanlar depremzedeler için bağışta bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da besici ve çobanlar depremzedeler için ...
Deprem bölgesine Ladik'ten yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesine Ladik'ten yardımlar sürüyor
"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgelerden Alaçam'a 40 depremzede geldi
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgelerden Alaçam'a 40 ...
Alaçam'dan "Asrın felaketi" bölgesine yardım
YEREL HABERLER Alaçam'dan "Asrın felaketi" bölgesine yardım
Adıyaman'da 5 yaşındaki çocuk enkazdan 112 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 5 yaşındaki çocuk enkazdan 112 saat sonra ...
"Asrın felaketi" bölgesine Yakakent ilçesinden yakacak ve ısıtıcı desteği
YEREL HABERLER "Asrın felaketi" bölgesine Yakakent ilçesinden ...
Malatya'da enkaz altından kurtarıldıktan sonra Samsun'a gelen kadın bebeğini dünyaya getirdi
YEREL HABERLER Malatya'da enkaz altından kurtarıldıktan sonra ...
Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
Samsun'dan deprem bölgesine yardımların yanı sıra yürek ısıtan mesajlar gitti
YEREL HABERLER Samsun'dan deprem bölgesine yardımların yanı sıra ...
Depremzede kadının Samsun'da kucağına aldığı bebeği dedesinin adını taşıyacak
YEREL HABERLER Depremzede kadının Samsun'da kucağına aldığı bebeği ...
GÜNCELLEME - Zamana karşı deprem mücadelesini kazananlar
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Zamana karşı deprem mücadelesini ...
Samsun'da dev dalgaların sahile sürüklediği taş ve kaya parçaları temizlendi
YEREL HABERLER Samsun'da dev dalgaların sahile sürüklediği taş ve ...
Kahramanmaraş'ta bir kadın 108 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bir kadın 108 saat sonra kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.