Adıyaman'da enkazda kalan Dilek öğretmen ve kızı toprağa verildi



Emre ŞAHİNOL/ SAMSUN, (DHA)ADIYAMAN'da depremde enkaz altında kalan ilkokul öğretmeni Dilek Çelebi (43) ve kızı İkra Çelebi (11), memleketleri Samsun´un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Samsun´un Bafra ilçesi Şehit Burak Perçin İlkokulu'nda görevli öğretmen Dilek Çelebi, kızı İkra Çelebi ile tatil için gittiği Adıyaman´daki ailesinin yanında depreme yakalandı. Yıkılan binanın altında kalan Dilek Çelebi ve kızı İkra Çelebi, hayatını kaybetti. Cenazeler, Samsun´un Bafra ilçesine getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından annekızın cenazeleri, İshaklı Mahallesi´nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camii'ne götürüldü. Burada eşi ve kızının acısıyla yıkılan Ümit Çelebi, güçlükle ayakta durarak, taziyeleri kabul etti. Cenazeye Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Dilek öğretmen ve kızı, kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2023-02-11 15:53:23



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