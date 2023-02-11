Hatay'da ailesiyle enkazda kalan astsubay, Samsun'da toprağa verildi

Enkazdan bir köpek ve 2 yavrusu ile sülün kurtarıldı



SAMSUN, (DHA)HATAY'da eşi ve kızı ile enkaz altında kalan Astsubay Kıdemli Başçavuş Oktay Kaya'nın cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi. Kaya'nın eşi ile kızı da Çanakkale'de defnedildi.

İskenderun 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı Lojistik Destek Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Oktay Kaya, depremin vurduğu Hatay'da eşi Aysun ve kızı Asya ile oturdukları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti. Askeri ambulansla Samsun'a getirilen Oktay Kaya'nın cenazesi, babaevine götürülerek helallik alındı. Kaya'nın cenazesi, daha sonra 75'inci Yıl Camisi'ne getirildi. Buradaki törene Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile çok sayıda kişi katıldı. Acılı baba Ahmet Kaya, taziyeleri kabul etti. Kaya'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oktay Kaya'nın eşi ile kızının cenazeleri ise Çanakkale'de defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun

2023-02-11 17:41:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.