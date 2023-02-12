Depremzede çocukların oyuncak mutluluğu



SAMSUN,(DHA)-SAMSUN'dan deprem bölgesine giden ekipler, çocuklarla da yakından ilgilenip, oyuncak dağıttı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerine bağlı ekipler, hem arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor hem de depremzede çocuklarla yakından ilgileniyor. Deprem bölgesinde çocuklara oyuncak dağıtıp, moral vermeye çalışan ekipler, kırsal mahallelerde ise depremzedelere yardımcı oluyor. Deprem bölgesi için toplanan yardım malzemeleri de depremzedelere ulaştırılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN,(DHA)

2023-02-12 12:24:31



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