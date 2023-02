Samsun'da eski AVM binası depremzedeler için yardım merkezi oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

SAMSUN,(DHA) SAMSUN Büyükşehir Belediyesi´nin depremzedeler için başlattığı seferberlik, halkın da desteğiyle çığ gibi büyüyor. Belediye, kentte misafir edilecek afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri otobüs terminali karşısındaki 37 bin metrekare yüzölçümüne sahip eski AVM binasını bu kapsamda yardım merkezine dönüştürdü.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 kenti etkileyen iki büyük depremin ardından harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin yaralarını sarmak için çabalıyor. Depremde zarar gören vatandaşlara kucak açan Samsunluların destekleri ile toplanan yardımlar, afetzedelere hızlı şekilde dağıtılabilmesi amacıyla otobüs terminali karşısındaki 37 bin metrekare yüzölçümüne sahip eski AVM binası yardım merkezine dönüştürdü. 'Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı'na vatandaşların getirdiği giysilerden, yataklara, çocuk bezlerinden elektrikli ısıtıcı ve battaniyeye kadar her türlü yardımı tırlara yükleyen ekipler, malzemeleri yardım merkezine getiriyor. Gönüllülerin de desteğiyle yardımlar burada tek tek kontrol edilip ayrıştırılıyor. Gönüllü vatandaşlarla birlikte yaklaşık 500 kişilik ekibin yürüttüğü bu çalışmalarda, zaman zaman da duygusal anlar yaşanıyor.

`İÇİMİZ KAN AĞLIYOR´

Bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderilirken, Samsun'da misafir edilecek depremzede vatandaşların da ihtiyaçlarını bu yardım merkezinden karşılanacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı´nda görevli Remziye Altınok, "İçimiz kan ağlıyor. Oralara gidemedik, çalışmalara katılamadık. Televizyonda görüyoruz. İnsanlarımız toprak ve betonların altında kurtarılmayı bekliyor. Biz de burada canla başla yardımları ayrıştırarak hazırlıyoruz. Halkımız her şeyi göndermiş. Koli taşırken, yanlarında olamasak da depremzedelere faydamız olacağı için huzurluyum" diye konuştu.

`TÜM EKİPLERİMİZİ SEFERBER ETTİK´

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 360 personelin deprem bölgesinde arama kurtarma ve lojistik çalışmalarına katıldığını söyleyerek, "Kahramanmaraş ve ilçelerinde her gün 30 bin afetzedeye sıcak yemek veriyoruz. Yine Hatay´da ve Adıyaman´da arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimiz var. 180 iş makinemiz bölgede enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN,(DHA)

2023-02-12 12:40:32



