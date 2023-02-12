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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da metan gazı yangını 20 gündür sürüyor

DHA

Samsun'da metan gazı yangını 20 gündür sürüyor


SAMSUN,(DHA)SAMSUN´un Havza ilçesinde sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yangını yaklaşık 20 gündür devam ediyor. Aslançayır Mahallesi  Muhtarı Bekir Kaya, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, mahallemizde 1 yıldır kömür arıyor. Burayı kazarken metan gazı sıkışması sonucu patlama oldu, yangın çıktı. Tehlikeli bir durum yok. Yanarak kendiliğinden söneceği ifade edildi" dedi.
Havza ilçesi Aslançayır Mahallesi kırsalında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ekiplerinin yer altı madenleri tespiti için sondaj yaptığı sırada sıkışan metan gazının yüzeye çıkarken alev alması sonucu yangın çıktı. Yangına ilk olarak şantiye çalışanları müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de bölgeye gelip yangını kontrol altına alarak çevre güvenliği aldı.
Metan gazı yangının yaklaşık 20 gündür sürdüğü belirtildi. Mahalle Muhtarı Bekir Kaya, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, mahallemizde 1 yıldır kömür arıyor. Burayı kazarken metan gazı sıkışması sonucu patlama oldu, patlamadan dolayı da bu yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı. Bölge şu an güvenli. Tehlikeli bir durum yok. Yanarak kendiliğinden söneceği ifade edildi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Havza SAMSUN,(DHA)
2023-02-12 12:43:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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