Yıkılan binanın duvarında düğün fotoğrafı asılı kaldı

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SAMSUN,(DHA)-ADIYAMAN'da depremde yıkılan bir binanın duvarında asılı kalan çerçeveli düğün fotoğrafı, objektiflere yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelip, 10 ili vuran depremin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar sırasında yıkımın boyutu ile depremzedelerden geriye kalanlar, fotoğraf karelerine yansıyor. Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı A blok enkazında bir duvarda asılı duran çerçeveli düğün fotoğrafı dikkati çekti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN,(DHA)

2023-02-12 17:58:03



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