Baltalı saldırıda ağır yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, husumetli olduğu 2 kişinin baltalı saldırısına uğrayan Osman Atmaca (39), ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Gebi Caddesi´nde meydana geldi. O.G. (33) aralarında husumet bulunan Osman Atmaca'yı arayarak belirttiği adrese gelmesini istedi. Bunun üzerine adrese giden Atmaca, O.G. ve yanındaki arkadaşı R.O.B.´nin baltalı saldırısına uğradı. Sol ayağı ile başının üstünde ve arkasında derin kesikler oluşan Osman Atmaca, çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atmaca´nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis olayın ardından kaçan O.G.´yi yakalayarak gözaltına aldı. R.O.B´nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-15 12:02:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.