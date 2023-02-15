Baltalı saldırıda ağır yaralandı

SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, husumetli olduğu 2 kişinin baltalı saldırısına uğrayan Osman Atmaca (39), ağır yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Gebi Caddesi´nde meydana geldi. O.G. (33) aralarında husumet bulunan Osman Atmaca'yı arayarak belirttiği adrese gelmesini istedi. Bunun üzerine adrese giden Atmaca, O.G. ve yanındaki arkadaşı R.O.B.´nin baltalı saldırısına uğradı. Sol ayağı ile başının üstünde ve arkasında derin kesikler oluşan Osman Atmaca, çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atmaca´nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis olayın ardından kaçan O.G.´yi yakalayarak gözaltına aldı. R.O.B´nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-02-15 12:02:39
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