Kumbarasındaki parayla depremzedeler için battaniye aldı



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da Özlem Nur Doğan (10), kumbarasında biriktirdiği parayla depremzedeler için battaniye alıp 'Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı'na getirdi. Doğan, "Depremden etkilenen kardeşlerim üşümesin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında tüm Türkiye bölgedeki vatandaşlar için seferber oldu. Samsun´da da 7´den 70´e vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı´nda oluşturulan 'Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı'na insani yardım malzemeleri getiriyor. Özlem Nur Doğan da kumbarasında biriktirdiği paralarla aldığı battaniyeleri babası Yunus Doğan ile birlikte 'Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı'na getirdi.

Deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Özlem Nur Doğan, "Deprem nedeniyle yaşananlara çok üzülüyorum. Çok etkilendim. Kıyafetler getirdim. Bir de kumbaramda biriken paralarla onlar için battaniyeler aldım. Depremden etkilenen kardeşlerim üşümesin. Şu an bir nebzede olsa yardım ettiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

`ONLAR ORADA ÜŞÜYÜNCE BİZDE BURADA ÜŞÜYORUZ´

Kızıyla birlikte yardım noktasına gelen Yunus Doğan ise "Çok üzgünüz. Şu an bile duygu doluyum. Farklı yardımlarımız da oldu ama bu sefer kızımın isteği üzerine buradayız. Kumbarasındaki parayla battaniye almak istedi. Oradakiler üşüyünce biz de burada üşüyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-02-15 15:14:11



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