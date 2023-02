Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kurtardığı Betül Aslı Akman, görüntülü aradığı itfaiye personeline, "Siz bizim kahramanımızsınız" diyerek teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.6 ve 7.4'lük depremlerin ardından bölgeye giden itfaiye ekipleri, 2'si çocuk, 2'si bebek olmak üzere 19 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı. Ekipler Elbistan'da depremin ilk gününde de 2'si çocuk 5 kişilik aileden Emel Korkmaz, Merve Akman Karadaş, Reyyan Karadaş, Yunus Karadaş ve Betül Aslı Akman'a sağ ulaştı. 7 katlı binanın enkazından 18 saat sonra sağ kurtarılan Betül Aslı Akman, tedavi gördüğü hastaneden, Samsun'a dönen itfaiye personellerini görüntülü arayıp teşekkür etti.

'GELMENİZ MUCİZE OLDU'

İtfaiyecilere, "Siz bizim kahramanımızsınız" diye seslenen Akman, "Hepinizden Allah razı olsun, sayenizde nefes alıyoruz. Çok canım yanıyordu, çok bağırıyordum. Sizin oraya gelmeniz bir mucize oldu. Sizleri çok yorduk. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Emeğiniz çok büyük. Bizim için çok çabaladınız. Allah sizi bizi kurtarın diye göndermiş. Bütün gücümüzün, ümitlerimizin bittiği anda geldiniz. En kısa sürede sizi ziyarete de gelmek istiyoruz" dedi.

'18 SAAT ENKAZ ALTINDA KALDIK'

Betül Aslı Akman, artçı depremlerin korkuttuğunu belirterek, "Aynı yerde çok dar bir alanda 5 kişiydik. Sürekli artçılar meydana geliyordu ve çok sıkışmıştık. Annemin durumu iyi ama kız kardeşimin çok eziği var. 8 yaşındaki yeğenim kangren oldu, tedavi görüyor. 2 ameliyat geçirdi. Benim de çapraz bağlarımda kopmalar var, yürüyemiyorum. İstanbul'daki tedavilerimiz sürüyor. Geldiklerinde ilk bizi kurtardılar. 18 saat enkaz altında kaldık. Ben artık dayanamayacak duruma gelmiştim. Ailenin 4 ferdi de çökmenin etkisiyle üstümdeydi. Onlara umut olmaya çalışıyordum. Sizin sesinizi duyduğumda kendimi bıraktım. Sayenizde nefes alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇIKARDIĞIMIZ HER CAN BİZE UMUT OLDU'

Can kurtarma hissinin anlatılamaz olduğunu ve o duyguyu tattıklarını belirten itfaiye personeli Kadir Andinç, "Bunların dışında Mustafa diye de bir arkadaşımızı kurtarmıştık. 10 yaşındaydı. Bizlere, 'Ağabeyimi kurtarabildiniz mi?' diye sorular sormaya başladı. Mustafa'nın kurtarılma süreci çok zordu. Sürekli artçı depremler meydana geliyordu. Üzerimize moloz yığınları gelmeye başladı. Arkadaşımın bacağında, benim ise belimde sakatlıklar meydana geldi ve değişim yaptık. O anda hiç ama hiç acı hissetmedik. Tek derdimiz Mustafa'yı kurtarmaktı ve bunu başardık" diye konuştu. İtfaiyede görevli Yücel Aydın ise "Biz görevimizi yaptık. Enkaz altından 'Bir can daha çıkaralım' diye çaba sarf ettik. Her çıkardığımız can bize umut oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-16 11:08:55



