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Samsun 112 ekibinden anlamlı mesaj: Onların yüzü gülsün, bize yeter

DHA

Samsun 112 ekibinden anlamlı mesaj: Onların yüzü gülsün, bize yeter


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Sağlık Hizmeti çalışanları Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremzede çocukların yüzlerini güldürüyor. Samsun ekibi, depremzedelerin muayene ve sağlık taramalarının yanı sıra, "Onların yüzü gülsün, bize yeter" diyerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyor.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nce Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki kırsalda görevlendirilen ve çalışmalarını halen bölgede sürdüren 112 Sağlık Hizmeti ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak depremzedelerin sağlık taramasını yapıyor. Ekip ayrıca sahada ve hastanelerde de aktif rol alıyor. Yerinde tedaviler ve gerekli durumlarda depremzedelerin pansumanlarını yapan ekipler, çocuklarla da yakından ilgileniyor. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ekipler, depremden olumsuz etkilenen çocukların yüzlerini güldürebilmek için onlara çeşitli hediyeler ve yiyecekler vererek, oyunlar oynuyor. Bölgede halen görev yapan ekip, "Onların yüzü gülsün, bize yeter" diyerek, yüreklerini ısıtıyor.
Samsun ekibinin yanı sıra, bölgede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Tüm sağlık çalışanlarımız, depremin yaşanmasının akabinde ailelerini, eşlerini, çocuklarını geride bırakarak, tereddüt etmeden bölgeye gittiler. Depremzede kardeşlerimize, çocuklarına tüm sağlık hizmetlerini sağladılar. Depremzede çocuklarımıza, kendi canları, kendi çocukları gibi şefkat gösterdiler. Ekiplerimizin de ifade ettiği gibi çocuklarımızın yüzü gülsün bize yeter. Bu sözleriyle içimizi ısıttılar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-02-16 13:43:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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