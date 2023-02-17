Samsun´da silahlı kavgaya 4 tutuklama



SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da bir kuaförde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan, 8 şüpheliden 4´ü tutuklandı.

Olay, Samsun´un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi´nde meydana geldi. Bir kuaför salonuna giden U.İ., M.A., O.Ö., B.B. ve A.A. ile iş yeri sahibi K.Y., yanındaki S.E. ve Y.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. S.E. sırtından, U.İ. ise bacağından vurularak yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yaralıların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Samsun Adliyesi´ne sevk edildi. S.E. ve Y.Y. savcıya verdiği ifadenin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden A.A., M.A., U.İ. ve B.B. tutuklanırken, O.Ö. ve K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-17 10:14:59



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