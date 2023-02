Samsun İMO Başkanı: Hasar tespiti dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılıyor

Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor



Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Hüseyin Talak, dünyanın her yerinde hasar tespitinin çekiçle yapıldığını belirterek, "Yüzeydeki çatlağın miktarını, bu çatlak betonarme sisteme yansımış mı, betonarme sistemde hasar var mı, bunu gözlemleyebilmek için çekiçle sıvayı kazımak gerekiyor. Kazındıktan sonra binanın taşıyıcı sistemindeki hasarına göre değerlendiriliyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çalışmalardaki görüntülerin sosyal medyada eleştirilmesine değinen Samsun İMO Başkanı Hüseyin Talak, hasar tespitlerinin yöntemi konusunda bilgi verdi. Dünyanın her yerinde hasar tespitinin çekiçle duvara vurularak yapıldığını söyleyen Talak, "Bu tarz görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oluyor. İnsanlar bilmediği için yorum yapıyor. Hasar tespitinde taşıyıcı sistemi görebilmek için çekiçle yüzeydeki sıvalar kazınır. Yüzeydeki çatlağın miktarını, bu çatlak betonarme sisteme yansımış mı, betonarme sistemde bir hasar var mı bunu gözlemleyebilmek için çekiçle sıvayı kazımak gerekiyor. Kazındıktan sonra binanın taşıyıcı sistemindeki hasarına göre değerlendiriliyor. Bu tespit çalışmalarını hiç kimse basite indirgemesin. Çünkü dünyanın her yerinde deprem veya hasar gören yapılarda yapılan tespitler bu şekilde oluyor" diye konuştu.

HASAR DEĞERLENDİRMESİ

Çekiç kullanımının, hasar tespit çalışmalarının en önemli unsurlarından olduğunu söyleyen Talak, "Hasar durumuna göre yapı, hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı olarak değerlendiriliyor. Ağır hasarlı olan yapılar yıkılıyor. Orta hasarlı olan yapılar da binanın risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra uygun bir çözümle tekrar güçlendirmesi yapılması gerekiyor. Az hasarlı olan binalar da daha çok kozmetik çözümler olan sıva tamiratları yapılarak uygun hale getiriliyor ve depremzedelerin binalarını kullanmaları sağlanıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-02-17 11:21:37



