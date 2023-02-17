Samsunspor, Adanaspor´dan Bennasser´i transfer etti



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, deprem sebebiyle ligden çekilen Adanaspor´un orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennaser´i transfer ettiğini açıkladı.

Samsunspor, deprem sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Adanaspor´dan Faslı oyuncu Youssef Ait Bennaser ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı. Samsunspor´dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor A.Ş. takımında forma giyen 27 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef Ait Bennasser ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Nuri Asan Tesisleri´nde düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz ve İcra Kurulu Üyemiz Veysel Bilen, Genel Müdürümüz ve İcra Kurulu Üyemiz Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyemiz Suat Çakır da katıldı." İfadeleri kullanıldı.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-02-17 18:02:15



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