Samsun'da kamyona çarpan minibüsün sürücüsü kurtarılamadı 

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Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, kamyona arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Volkan Çiftçi (42), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabaha karşı Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Volkan Çiftçi yönetimindeki 55 AOF 79 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, Ekrem K.'nin kullandığı 55 AAF 15 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Volkan Çiftçi, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-18 13:30:09



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