Yılport Samsunspor - 52 Orduspor FK: 5-0



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- Yılport Samsunspor, TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK ile oynadığı ve gelirinin depremzedelere bağışlandığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.

Samsunspor, deprem felaketi için 52 Orduspor FK ile hazırlık maçı yaptı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu´nda oynanan maçın tüm gelirleri depremzedelere bağışlandı.

Samsunspor sahaya Aykut, Zeki Yavru, Alim, Elano Yeğen, Cihan, Enes Albak, Moussa Guel, Osman, Ali Ülgen, Fofana, Tomane 11´i ile çıktı. İkinci yarıda ise Yunus Emre, Berk, Celil, Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı, Ali Kaan Güneren, Emre Demir, Soner, Laura, Douglas Tanque ve Polat oyuna dahil oldu.

52 Orduspor FK ise sahaya Taha Ayan, Yalçın Eycan, Sergen, Nevzat, Nazmi, Erhan Karayer, Sefa, Gökhan, Abdullah, İrfan Başaran, Yusuf Mert Tunç 11´i ile çıktı. İkinci yarıda ise Mikail, Sinan, Özgen, Emir, Veysel, Furkan ve Batuhan oyuna dahil oldu.

İlk yarısı 2-0 biten mücadeleyi Samsunspor 5-0 kazandı. Maçın gollerini ise ilk yarıda Moussa Guel, Enes Albak, ikinci yarıda da Emre Demir, Ali Kaan Güneren, Douglas Tanque kaydetti. Karşılaşmada Erdem Mertoğlu düdük çalarken yardımcılıklarını Sezgin Şahbaz ve Mehmet Şenkaya yaptı. Dördüncü hakem olarak ise Cihad Sizer görev aldı.

Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere bağışlandığı Yılport Samsunspor 52 Orduspor FK karşılaşmasını yaklaşık 2 bin kişi izledi.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-02-18 16:26:59



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