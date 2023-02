Yardım kolilerinde duygulandıran notlar

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden sonra başlatılan yardım seferberliği kapsamında toplanan insani yardım malzemesi kolilerinde depremzedelere hitaben yazılan notlar, okuyanları duygulandırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin etkilediği 11 il için Türkiye tek yürek oldu. Deprem sonrasında belediyeler bir yandan deprem bölgesinde çalışmalara devam ederken, aynı zamanda başlatılan yardım seferberliğini sürdürüyor. Deprem bölgesi yardım kabul aracına getirilen malzemeler, Yardım Koordinasyon Merkezi'nde ayrıştırılıyor. Yardımlar talep doğrultusunda bölgeye gönderilirken, bir yandan da oluşturulan dükkanlarda Samsun'a gelen depremzedelere sunuluyor. Depremden sonra küçük büyük, genç yaşlı her yaştan insan, afetzedelere destek için harekete geçti. Hazırlanan insani yardım malzemesi bulunan kolilerdeki, depremzedelere hitaben yazılmış notlar ise okuyanları duygulandırıyor.

'SİZ OYNAYIN DİYE OYUNCAK KOYDUM'

Kolilerin üzerinde, çocukların yazdığı notlar, özellikle dikkat çekiyor. Bir çocuğun yazdığı notta şu ifadeler yer aldı:

"Allah sizi korusun. Siz hep iyi olun. Siz ısının diye size çamaşır koydum. Oyun oynayın diye oyuncak koydum. Tek dileğim sizin iyi olmanız."

Başka bir notta ise "Canım arkadaşlarım, biz her zaman yanınızdayız. Oyuncaklarımı size yolluyorum. Lütfen ağlamayın, mutlu olun. Ben de sizin bir kardeşinizim. Yatmadan önce size dua ediyorum. Okul harçlıklarımı da size yolluyorum. Sizi çok seviyorum. Hepinize geçmiş olsun. Size elimden geldikçe eşyalar gönderdim. İnşallah beğenirsiniz. Oyuncaklarla ben oynadım sıra sizde. Siz de severek oynayın" ifadeleri yer aldı.

'YÜREKLERİ KOCAMAN'

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Eda Günaydın, kolilerdeki notlarla duygusal anlar yaşadıklarını belirterek, "Özellikle çocuklar depremzede arkadaşlarının ufak da olsa yüzlerini güldürebilmek amacıyla oyuncaklarını gönderiyorlar. O kadar güzel çocuklarımız var ki anlatamam. Kendileri, yaşları minik ama yürekleri kocaman. Oyuncakları göndermişler, içine not yazmışlar. Kumbarasındaki paraları gönderen var. Notları biz okuduğumuzda duygulanıyoruz eminim yerine ulaştığında onu gören evlatlarımız, aileleri yalnız olmadıklarını göreceklerdir. Bir çocuk için en değerli şeydir, oyuncağı. Onları depremzede arkadaşlarına gönderiyorlar. Yürekleri kocaman çocuklarımız var. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

'BİZ ISINIRKEN SİZ DE ÜŞÜMEYİN'

Belediye personeli Semra Uludoğan ise battaniye gönderen yardımseverin pakete yazdığı nottaki, 'Biz ısınırken siz de üşümeyin. Yüreğimiz aklımız sizinle' ifadelerini okurken gözyaşlarını tutamadı. "Samsun olarak, ülke olarak el ele olduk" diyen Uludoğan, konuşmasında, "Depremzede bir çocuğumuz geldi buraya. Hala yüzünde o korku vardı. İnşallah onların akıllarındaki, yüzlerindeki korkuyu silebilmek yaralarını sarmak için biz canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-02-20 13:27:58



