Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki çatlaklar dikkat çekti



Ersin DEMİR / SAMSUN, (DHA) Samsun 19 Mayıs Stadyumu´nda tribünlerin bulunduğu bazı bölümlerde duvarlarda çatlak ve zeminde açılmaların yaşanması dikkat çekti. Sosyal medyada da gündem olan konu üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir rapor yazarak durumu bilgilendirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19 Haziran Pazartesi günü Türkiye-Galler arasında oynanacak müsabakanın yers olarak açıklanan Samsun 19 Mayıs Stadı´ndaki görüntüler tepkilere neden oldu. Tribünlerin bazı bölümlerinde duvardaki çatlaklar ve zeminde yaşanan açılmalar dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunarken inceleme başlatıldı. Ağustos 2017´de Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçıyla açılan stadın yüklenici firmasının uzman ekipleri ve inşaat mühendisleri tarafından yapılacak incelemenin ardından konuyla ilgili kamuoyuna bilgi verileceği ifade edildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

2023-02-20 16:46:46



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