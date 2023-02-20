DEAŞ operasyonu : 5 gözaltı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ve Canik ilçelerinde terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Irak´ta olduğu dönemlerde DEAŞ´ta faaliyet yürüttükleriyle ilgili yapılan istihbari çalışma sonucu 3 gün önce İlkadım ve Canik ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu. İlkadım´da 3, Canik´te ise yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi´ne sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-02-20 18:57:04
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