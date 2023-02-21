Durdurulan araçta 4 bin litre etil alkol ele geçirildi

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da polisin durduğu araçta yapılan aramada 4 bin litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada 4 bin litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. hakkında 'Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-21 09:36:15



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