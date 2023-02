'Tünel kalıp, depreme dayanıklı ama estetik olmadığı için tercih edilmiyor'

Ersin DEMİR/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Tuhta, tünel kalıp sistemlerinin estetik kaygı nedeniyle tercih edilmediğini belirterek, "Tünel kalıp sistemleri depreme karşı daha güvenli. Ancak bu sistem her türlü mimari düzenlemelere olanak sağlamıyor. Mimari projeye, estetiği uygun değil. Bu nedenle çok tercih edilmiyor" dedi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Tuhta, son dönemde özellikle TOKİ konutlarında sık kullanılan inşaat yöntemi olan tünel kalıp sistemlerinin önemine vurgu yaptı. Tünel kalıp sisteminin daha sağlam olduğuna değinen Dr. Tuhta, "Çünkü her taraf duvar. Kolon ve kirişle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Tünel kalıp sistemleri olan yapıların son depremlerde hasar almadığı görülüyor. Bunun sebebi tünel kalıp yapı sistemlerinin yekpare olarak sadece betonarme, kirişlerin bulunmadığı, kolon, döşeme ve temel sistemlerinin 15 santimetre kalınlıktan başlayarak yekpare olarak yapılmasından kaynaklanıyor. Bu açıdan rijitliği yüksek binalardır" açıklamasında bulundu.

Deprem riski yüksek bölgelerde tünel kalıp sistemi kullanılmasının teşvik edildiğini kaydeden Dr. Tuhta, "Tünel kalıp sistemleri her türlü mimari düzenlemelere olanak sağlamıyor. Mimari projeye, estetiği uygun değil. Bunlar yekpare üretildiği için döşemenin betonarme olduğunu düşünün, buralarda tadilat yapmak, yalıtımı sağlamakta çeşitli problemler ortaya çıkabiliyor" dedi.

'SİSMİK İZOLATÖRLER YAPIYA SONRADAN DA EKLENEBİLİR'

Sismik izolatörle ilgili de Dr. Sertaç Tuhta, uygulamanın, deprem karşısında yapıyı korumak için kullanılan yöntemlerden olduğunu kaydedip, "Sismik izolatörler yapıya sonradan da eklenebilir. Proje aşamasında yapıya eklenmesi bir gereklilik değildir. Mesela; yapının performansı uygun düzeyde çıkmazsa projesi yapılarak sismik izolatörler sonradan eklenebilir. Çok sık kullanılmamasının sebebi sismik izolatörlerin maliyetinin biraz yüksek olması. Değişik çapları hesaplanarak kullanılmakta. Yaklaşık olarak bir temel maliyetinin 2-3 katını aşan maliyetler olabiliyor. Ancak şunu da unutmamak gerekir; kurşun çekirdekli izolatörler oldukları için bunlar çevresel etkilerden etkilenmektedir. Bodrumda rutubet olması durumu veya sıcaklıkların çok değişken olduğu yerlerde ömürleri çok uzun olmayabilir. Yaklaşık 30 yılı aşkın kullanımda olan izolatörler olduğu gibi 15-20 yılda da değiştirilmesi gereken izolatörler olmakta" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR

