Cezaevinden yeni çıkan sevgililer, yine hırsızlık yapınca yakalandı 

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, 'hırsızlık' suçundan girdikleri cezaevinden bir süre önce çıkan Gökhan E. (32) ve sevgilisi Buse Ç. (27), inşaatlardan kablo hırsızlığı yapınca gözaltına alındı.
Olay, Atakum ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, 'hırsızlık' suçundan tutuklu bulundukları cezaevinden bir süre önce çıkan Buse Ç. ve erkek arkadaşı Gökhan E., inşaattan bakır kablo çaldı. İhbarla çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak, dün akşam da başka inşaattan hırsızlık yapan şüphelileri kıyafetlerinden tespit etti. Hırsızlık olaylarında toplam 10 bin lira değerinde elektrik kablosu çalan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Samsun Adliyesi´ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-02-21 10:51:18
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