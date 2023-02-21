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Kargoyla gelen ayakkabıların tabanından uyuşturucu çıktı

DHA

Kargoyla gelen ayakkabıların tabanından uyuşturucu çıktı


Emre ÖNCEL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde, kargoyla gelen ayakkabıların tabanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan E.A. tutuklandı.
Olay, Canik ilçesinde meydana geldi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı takip ve çalışmalar neticesinde ayakkabıların içine gizlenmiş uyuşturucunun kargo ile getirileceği bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli E.A., dün kargo firmasından ayakkabıları alacağı sırada yakalandı. Yapılan aramada, 4 adet spor ayakkabının tabanına gizlenen 1450 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.A., Samsun Adliyesi´ne sevk edildi. Savcıya verdiği ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-02-21 15:09:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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