Cezaevinden yeni çıkan sevgililer, yine hırsızlık yapınca yakalandı (3)

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TUTUKLANDILAR

Samsun´da, 'hırsızlık' suçundan girdikleri cezaevinden bir süre önce çıkan ve inşaatlardan kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan Evin (32) ile sevgilisi Buse Çetinkaya (27), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-21 16:21:56



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