Samsun'da 6 DEAŞ şüphelisi adliyede

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 4'ü kadın, 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4'ü kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Irak ve Suriye uyruklu oldukları belirtilen 6 şüpheli, polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-02-23 11:04:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.