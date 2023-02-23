Stajyer itfaiyeciler, deprem bölgesine gönüllü gidip, enkaz çalışmalarına katıldı



Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde 4 ay staj yapan Abdulkadir Kaptancı (25) ile Burak Kalın (25), gönüllü olarak gittikleri deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmasına katıldı. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu Kaptancı ve Kalın, yaşadıkları duyguları anlatıp, ilk tecrübelerini paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 4 ay staj yapan Burak Kalın ile Abdulkadir Kaptancı, gönüllü olarak bölgeye gitti. Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu olan Kaptancı ile Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu Kalın hem Hatay hem de Kahramanmaraş'ta görev yaptı.

'ELİMİZ, KOLUMUZ BAĞLI OTURAMAZDIK'

Enkaz çalışmalarının ardından Samsun'a dönen 10 kişilik ekipte yer alan Burak Kalın, "Bizim için çok zordu. İlk kez enkaz, yaralı ve yardıma ihtiyacı olan insanlar gördük. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Her çıkardığımız depremzede ile yaşadığım mutluluğu anlatamam. Aslında gönüllü değil; görevliydik. Burada elimiz, kolumuz bağlı oturamazdık. Yardımcı olmaya çalıştık, olabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

'ÇOK DUYGUSAL ANLAR YAŞADIK'

Abdulkadir Kaptancı ise AFAD gönüllüsü olarak bölgeye gittiklerini belirterek, "Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarında aktif olarak rol oynadık. Onun haricinde amirlerimiz bizlerden önce gidip, ilk günlerde çok fazla çalıştığı için yorgun anları oldu. Onların dinç olmasını sağlamak adına elimizden geleni yaptık. Bir depremzedeyi enkaz altından çıkarırken çok duygusal anlar yaşadık. Sedyeden ambulansa taşırken gözlerimizin içine baktıklarında ağlayacak duruma geldik. Bizi ayakta tutan tek şey; depremzedelerin sağ olarak çıkartmamız oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-23 12:12:06



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