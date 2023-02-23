Kahraman köpek Proteo'nun ismi, yavrularla anılacak



Ersin DEMİREmre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)ADIYAMAN'da kurtarma faaliyetlerine katılan Meksika ekibinde yer alan ve enkazda canlıların yerinin tespit edilmesinde görev yaparken ölen arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun ismi, Samsun'daki 'Yavrulu Anne Bakım ve Yaşam Merkezi'ne verildi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Meksika'dan ekiplerle birlikte bölgeye gelip, Adıyaman´da enkazda canlıların yerinin tespit edilmesinde görev yaparken ölen arama kurtarma köpeği 'Proteo'´nun ismi Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde oluşturulan Yavrulu Anne Bakım ve Yaşam Merkezi'ne verildi.

Yasaklı ırkların ve anneli yavru köpeklerin, barınma ihtiyaçlarının yanı sıra, gıda, temizlik ve tedavi ihtiyaçlarının da karşılanacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, "Belediye olarak sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezimiz içerisinde, 88 bağımsız gözden oluşan bir yaşam merkezini tamamladık. Buranın bir kısmını yavrulu anne bakımı için ayırmıştık. Açılışı da bu zamana denk geldi. Millet olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlarda yanımızda olan, yaralarımızı saran, bize her türlü desteği veren Proteo gibi enkazın altındaki duyulmayan sesleri duyup, ekipleri oraya yönlendirenleri, ülke olarak minnetle anacağız. Onları unutmayacağız. Meksika'dan gelip, Adıyaman'daki yaptığı çalışmalarla, Samsun'daki insanların kalplerinde iz bırakan Proteo'nun ismini yaşatmayı uygun gördük. Proteo'nun da ismini, tüm yavrularla birlikte anılsın diye merkezimize verme kararı aldık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR Emre ÖNCEL

2023-02-23 14:58:44



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