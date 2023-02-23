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55 kilo esrarla yakalanan kardeşlere 11'er yıl 6'şar ay hapis

DHA

55 kilo esrarla yakalanan kardeşlere 11'er yıl 6'şar ay hapis


Emre ŞAHİNOL/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 55 kilo kubar esrarla yakalanan Mehmet ve Ahmet Ak kardeşler, tutuklu yargılandıkları davada 11'er yıl 6'şar ay hapis cezası aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, geçen yıl 3 Eylül'de, istihbari bilgileri değerlendirerek, Bafra'nın Alaçam Mahallesi'nde Ahmet Ak ile Mehmet Ak kardeşleri 55 kilo kubar esrarla yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ak kardeşler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Erzincan L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Bafra Ağır Ceza Mahkemesi´nde tutuklu yargılanan Mehmet ve Ahmet Ak kardeşler, karar duruşmasında, `uyuşturucu ticareti´ suçundan 11'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL
2023-02-23 15:33:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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