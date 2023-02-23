Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da otomobilinde uyuşturucu ile yakalanan Yasin Baykara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesine bağlı Kuzeyyıldızı Mahallesi´nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla Yasin Baykara'yı otomobilinde yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 5 paket halinde 6,05 gram metamfetamin, 0,67 gram sentetik kannabionid maddesi, 1 kapsül sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Baykara, Samsun Adliyesi´ne sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-23 16:33:58



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