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Uyuşturucu ticaretinden 18,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

DHA

Uyuşturucu ticaretinden 18,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı


Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da uyuşturucu ticaretinden hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Erdal Kantekin (51), yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun´da Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan ve uyuşturucu ticaretinden 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Erdal Kantekin, polis tarafından İlkadım ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Kantekin, adliyeye sevk edildi. Kantekin tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-02-23 17:38:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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