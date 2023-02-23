Uyuşturucu ticaretinden 18,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da uyuşturucu ticaretinden hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Erdal Kantekin (51), yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun´da Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan ve uyuşturucu ticaretinden 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Erdal Kantekin, polis tarafından İlkadım ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Kantekin, adliyeye sevk edildi. Kantekin tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-02-23 17:38:46



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