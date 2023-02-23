Samsun'da 6 DEAŞ şüphelisi adliyede (2)

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DEAŞ ÜYELERİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Samsun'da terör örgütü DEAŞ´a finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 4´ü kadın 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan 6 şüphelinin sınır dışı edilmesi karar verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL

2023-02-23 20:09:51



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