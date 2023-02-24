Samsun'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da polisin 3 ilçede düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Tekkeköy ve Kavak ilçelerinde operasyon düzenledi. Tespit edilen ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız AK 47 Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek, 26 Kalaşnikof mermisi, 5 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek ve 34 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan Mesut İ. ile Cem Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ÖNCEL
2023-02-24 10:16:14
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